У Вінницькій області жінка влаштувала шопінг з чужою банківською карткою

Майже три тисячі гривень витратила вінничанка, розраховуючись більше десяти разів у магазині чужою карткою.

Зловмисниця знайшла її у банкоматі. Картку там забув 22-річний студент.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції області.

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Хлопець звернувся до поліцї та розповів, що випадково залишив картку у банкоматі після зняття готівки. На його рахунку було понад 6000 гривень. Згодом на мобільний телефон почали надходити сповіщення про те, що його карткою у магазинах міста розраховуються, та списуються з балансу кошти.

Поліцейські встановили торгівельні заклади, у яких розраховувалися втраченою карткою юнака. Переглянувши відео з камер спостереження, встановили, що робила це раніше судима за майнові та наркозлочини 31-річна вінничанка. ЇЇ затримали за місцем проживання. Жінка здійснила 14 фінансових операцій у магазинах та витратила близько 3000 гривень.

Картку у неї вилучили. Кримінальне провадження за цим фактом відкрили за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка). Жінці загрожує ув’язнення до восьми років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у місті Бровари під Києвом чоловік викрав банківську картку і пішов по магазинам. Він встиг розплатитися чотири рази і витратив 4 062 гривні.

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