У Вінницькій області зіткнулись ВАЗ та Volvo: загинуло двоє людей (фото)

У Вінницькій області зіткнулись ВАЗ та Volvo: загинуло двоє людей (фото)

Обставини аварії встановлюються.

Поблизу м. Липовець Вінницької області в середу, 12 січня, у ДТП загинуло двоє людей.

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.

За даними правоохоронців, 41-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався у Volvo. На місці аварії загинули 41-річний водій ВАЗ та його 35-річний пасажир. 40-річний водій Volvo не постраждав.

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

На місці ДТП працювали правоохоронці. Обставини аварії встановлюються.

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