У Вінницькій області зіткнулись ВАЗ та Volvo: загинуло двоє людей (фото)

Обставини аварії встановлюються.
Поблизу м. Липовець Вінницької області в середу, 12 січня, у ДТП загинуло двоє людей.
Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.
За даними правоохоронців, 41-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався у Volvo. На місці аварії загинули 41-річний водій ВАЗ та його 35-річний пасажир. 40-річний водій Volvo не постраждав.
На місці ДТП працювали правоохоронці. Обставини аварії встановлюються.
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