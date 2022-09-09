У Вінницькій області зіткнулися вантажний поїзд та автівка: є жертви

63-річний мешканець Жмеринського району загинув внаслідок аварії за участю вантажного поїзда та автомобіля.
ДТП сталася вранці 9 вересня на залізничному переїзді, неподалік села Станіславчик Жмеринського району.
Про це повідомили у поліції Вінницької області.
За даними правоохоронців, зіткнулися вантажний потяг та автомобіль Volkswagen Touran. За кермом автівки перебував 68-річний чоловік. Він отримав незначні травми, а його пасажир внаслідок зіткнення загинув.
Наразі усі обставини цієї пригоди зʼясовують слідчі. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Покарання за таке правопорушення – до 10 років позбавлення волі.
Раніше стало відомо, що на Закарпатті водій не впорався з керуванням і спричинив смертельну ДТП. Один чоловік загинув на місці, ще одна людина госпіталізована з важкими травмами.
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