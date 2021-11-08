У Вінницькій області зникла мати з маленьким сином (прикмети)

Їх розшукують від 26 жовтня.
У Вінницькій області зникла 21-річна жінка Валюк Ірина Юріївна та її трирічний син. 26 жовтня жінка разом із дитиною пішла з дому і досі не повернулася і не виходила на зв’язок.
Про це повідомили у поліції області.
Прикмети зниклої: жінка середньої тілобудови, волосся темне, на лівій руці татуювання у вигляді квітів.
Поліція просить жителів області в разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування жінки і дитини зателефонувати до поліції на номер "102".
Нагадаємо, у Чернівцях знайшли тіло мертвого чоловіка після п'яти днів пошуків. Він пішов гуляти з собакою та не повернувся додому.
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