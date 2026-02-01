Вживаються заходи щодо розшуку зловмисника

У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП.

Про це повідомили у поліції.

«До поліції надійшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.

Наряди поліції орієнтовано на розшук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на Житомирщині під час перевірки військово-облікових документів стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою агресивно налаштованих цивільних. Для припинення ескалації один із військових був змушений застосувати особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю.