У Вінниці чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці — перші деталі
Поліція наразі не затримала зловмисника, він втік з місця події.
У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП.
Про це повідомили у поліції.
«До поліції надійшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.
Наряди поліції орієнтовано на розшук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, на Житомирщині під час перевірки військово-облікових документів стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою агресивно налаштованих цивільних. Для припинення ескалації один із військових був змушений застосувати особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю.