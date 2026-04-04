Нападника затримано

Сьогодні, 4 квітня, у Вінниці під час здійснення мобілізаційних заходів чоловік з ножем напав на військових ТЦК.

Про це повідомили в обласному ТЦК та СП.

«У взаємодії з НП було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям. Після додаткового з’ясування обставин стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку від 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Постраждалих військовослужбовців було оперативно доправлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із військовослужбовців перебуває у реанімації у стані середньої тяжкості. Стан іншого задовільний.

На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Львові смертельно поранили в шию військовослужбовця ТЦК та СП — врятувати його не вдалося, повідомив керівник області Максим Козицький.

За даними поліції, підозрюваного затримали. Ним виявився інспектор Львівської митниці 1991 року народження. Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід Андрію Трушу — 60 діб без можливості внесення застави.