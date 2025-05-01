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У Вінниці чоловік запропонував жінці секс: усе закінчилося трагічно
У Вінниці пара побила чоловіка, який залицявся до жінки. Як їх покарали?
У Вінниці до іспитових термінів засудили чоловіка та жінку. Пара побила та пограбувала залицяльника, який пропонував нападниці зайнятись сексом.
Про це йдеться у вироку Вінницького міського суду Вінницької області від 23 квітня 2025 року.
За даними суду, потерпілий у Viber запропонував підозрюваній зайнятись сексом. Це повідомлення прочитав коханий жінки. Чоловіка обурила поведінка залицяльника і вони зі співмешканкою вигадали план, як його покарати.
Так, жінка призначила зустріч із залицяльником, на яку прийшов і її співмешканець. Тоді пара побила та пограбувала жителя Вінниці.
На суді нападники провину визнали та розкаялись. Потерпілий зазначив, що пара лупцювала його приблизно 20 хвилин, а тоді у нього вкрали 417 грн.
Суд встановив, що нападники відшкодували потерпілому завдані збитки.
Чоловіка та жінку визнали винними за частиною другою статті 186 Кримінального кодексу України. Їх засудили до 2 років іспитового терміну.
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