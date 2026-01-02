У Вінниці чоловік запустив феєрверки 1 січня: що йому тепер загрожує (фото)

Житель Вінниці, який запустив феєрверки 1 січня / © Національна поліція Вінницької області

Реклама

У Вінниці ввечері 1 січня 45-річний п’яний чоловік запустив феєрверки, попри заборону. Правоохоронці готують йому підозру у хуліганстві.

Про це повідомила поліція Вінницької області.

Увечері 1 січня вінницькі правоохоронці отримали повідомлення про використання феєрверків у житловому будинку на перехресті вулиць Василя Порика та 600-річчя. Поліцейські швидко прибули на виклик і з’ясували, що порушення скоїв 45-річний чоловік, який проігнорував чинну заборону на застосування піротехніки.

Реклама

Під час огляду за місцем проживання у нього вилучили піротехнічні вироби. Чоловіка доправили до відділу поліції для оформлення матеріалів. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Дізнавачі відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції готуються повідомити порушнику про підозру в хуліганстві. За це загрожує покарання у вигляді обмеження волі на термін до п’яти років.

Вилучені у жителя Вінниці феєрверки / © Національна поліція Вінницької області

Нагадаємо, використання салютів, феєрверків та петард під час воєнного стану суворо заборонено: за порушення правил тиші передбачено штраф до 510 грн, проте правоохоронці можуть кваліфікувати такі дії як хуліганство. У такому разі сума стягнення зростає до 17 — 34 тис. грн. Також можлива кримінальна відповідальність і обмеження волі. Заборона не поширюється на бенгальські вогні та хлопавки.