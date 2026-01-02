ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
508
Час на прочитання
1 хв

У Вінниці чоловік запустив феєрверки 1 січня: що йому тепер загрожує (фото)

Поліція оперативно встановила особу чоловіка, який вирішив влаштувати «святкову» канонаду.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Житель Вінниці, який запустив феєрверки 1 січня

Житель Вінниці, який запустив феєрверки 1 січня / © Національна поліція Вінницької області

У Вінниці ввечері 1 січня 45-річний п’яний чоловік запустив феєрверки, попри заборону. Правоохоронці готують йому підозру у хуліганстві.

Про це повідомила поліція Вінницької області.

Увечері 1 січня вінницькі правоохоронці отримали повідомлення про використання феєрверків у житловому будинку на перехресті вулиць Василя Порика та 600-річчя. Поліцейські швидко прибули на виклик і з’ясували, що порушення скоїв 45-річний чоловік, який проігнорував чинну заборону на застосування піротехніки.

Під час огляду за місцем проживання у нього вилучили піротехнічні вироби. Чоловіка доправили до відділу поліції для оформлення матеріалів. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Дізнавачі відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції готуються повідомити порушнику про підозру в хуліганстві. За це загрожує покарання у вигляді обмеження волі на термін до п’яти років.

Вилучені у жителя Вінниці феєрверки / © Національна поліція Вінницької області

Вилучені у жителя Вінниці феєрверки / © Національна поліція Вінницької області

Нагадаємо, використання салютів, феєрверків та петард під час воєнного стану суворо заборонено: за порушення правил тиші передбачено штраф до 510 грн, проте правоохоронці можуть кваліфікувати такі дії як хуліганство. У такому разі сума стягнення зростає до 17 — 34 тис. грн. Також можлива кримінальна відповідальність і обмеження волі. Заборона не поширюється на бенгальські вогні та хлопавки.

Дата публікації
Кількість переглядів
508
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie