Укрaїнa
Кількість переглядів
1027
У Вінниці чоловік зайнявся інтимом за кермом автомобіля: усе закінчилось несподівано

У Вінниці покарали чоловіка через інтим за кермом автомобіля.

Віра Хмельницька
Водія покарали через інтим

Водія покарали через інтим / © Pixabay

У Вінниці суд поставив крапку у справі про дрібне хуліганство, яке шокувало мешканок однієї з багатоповерхівок. Водій Tesla двічі за один день припарковувався під вікнами квартир, аби зайнятися самовдоволенням на очах у свідків.

Про це йдеться у постанові Вінницького міського суду Вінницької області.

Tesla під вікнами

Подія сталася 4 грудня 2025 року близько опівдня на вулиці Шевченка. Як встановив суд, автомобіль Tesla зупинився прямо під балконом першого поверху. За свідченнями очевидців, водій — 40-річний чоловік міцної статури — почав мастурбувати, дивлячись прямо у вікна мешканок.

Жінки, які перебували в квартирі, помітили «шоу» через незатоноване скло автівки. Ба більше, порушник виявився наполегливим: він від’їхав на короткий час, а потім повернувся і знову продовжив свої дії.

З пояснень свідка: «Чоловік бачив, що я на нього дивлюся з вікна та знімаю на телефон, однак його це не зупинило, а навпаки — він почав посміхатись. Дану ситуацію я помічала і раніше з цим же автомобілем».

Версія водія

Сам водій Tesla у письмових поясненнях висунув власну «пікантну» версію. Він стверджував, що припаркувався випадково і нібито побачив у незаштореному вікні квартири на першому поверсі «збудливі дії жінки», за якими спостерігала інша особа. Чоловік заявив, що це його збудило, і він вирішив «підтримати процес» власною мастурбацією.

При цьому порушник наполягав, що перебував у зачиненому авто, а отже, його дії не мали б нікого турбувати.

Рішення суду

Попри виправдання обвинуваченого, ключовим доказом у справі став відеозапис, на якому чітко видно дії водія у громадському місці. Суддя Вінницького міського суду кваліфікував дії чоловіка за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), оскільки вони порушували спокій громадян та громадський порядок.

  • Чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді 40 годин громадських робіт.

  • Також порушник має сплатити судовий збір у розмірі 665,60 грн.

1027
