ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
1 хв

У Вінниці чоловік зґвалтував 13-річну доньку в автівці

Чоловік систематично принижував дівчинку, а потім вчинив сексуальне насильство над нею.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Freepik

У Вінниці чоловіка, який під приводом виховання доньки, систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство, засуджено до 13 років за ґратами. Так тривало упродовж майже року.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

«Він безпричинно словесно ображав, принижував, погрожував фізичною розправою, обмежував спілкування дитини з рідними та однолітками. А у листопаді 2021 року в салоні автомобіля зґвалтував власну доньку», — йдеться у повідомленні.

Суд ухвалив вирок — вінничанина засуджено до 13 років ув’язнення за зґвалтування неповнолітньої доньки та зберігання вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Нагадаємо, у Сумській області затримано чоловіка, який не так давно вийшов з тюрьми, і вчинив сексуальний злочин — зґвалтував дитину на кладовищі.

А на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дитину своїх сусідів. Зловмисник заманив дівчинку до себе додому, а тоді вчинив сексуальне насилля.

Дата публікації
Кількість переглядів
275
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie