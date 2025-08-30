У Вінниці чоловік зґвалтував 13-річну доньку в автівці

Зловмисника затримано / © Freepik

У Вінниці чоловіка, який під приводом виховання доньки, систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство, засуджено до 13 років за ґратами. Так тривало упродовж майже року.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

«Він безпричинно словесно ображав, принижував, погрожував фізичною розправою, обмежував спілкування дитини з рідними та однолітками. А у листопаді 2021 року в салоні автомобіля зґвалтував власну доньку», — йдеться у повідомленні.

Суд ухвалив вирок — вінничанина засуджено до 13 років ув’язнення за зґвалтування неповнолітньої доньки та зберігання вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

