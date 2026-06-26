У Вінниці двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета: їх госпіталізували

Швидка / фото ілюстративне

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Увечері, 26 червня, у Вінниці пролунав вибух, внаслідок якого серйозні травми отримали двоє малолітніх хлопчиків. Потерпілих дітей невідкладно доставили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

За попередньою інформацією правоохоронців, двоє малолітніх дітей отримали травми внаслідок вибуху невідомого предмета. Потерпілих госпіталізували.

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Що саме вибухнуло у руках підлітків, наразі з’ясовують фахівці.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

Раніше у Кривому Розі 47-річний чоловік, який погрожував перехожим бойовою гранатою та влаштував вибух.

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