У Вінниці група підлітків напала на хлопця з макіяжем: деталі та реакція поліції (відео)

Побиття / © pexels.com

Реклама

У центрі Вінниці ввечері 21 грудня група підлітків напала на хлопця, на чиєму обличчі був макіяж. Поліція розпочала розслідування за фактом бійки.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та поліція Вінницької області.

За даними пабліків, через напад на хлопця з макіяжем у Вінниці він отримав тілесні ушкодження.

Реклама

Конфлікт почався саме через зовнішність хлопця — його почали ображати. У відповідь він дістав газовий балончик і застосував його поруч із дівчиною. Речовина потрапила їй в очі. Після цього інцидент переріс у бійку.

На опублікованому в Мережі відео видно, як увечері на вулиці група хлопців та дівчина валять постраждалого на землю, б’ють його руками та ногами. На іншому ролику сутичка продовжується вже в якомусь приміщенні: хлопець застосовує газовий балончик і його далі б’ють.

На інцидент відреагувала обласна поліція. Там поінформували, що сутичка за участю підлітків увечері 21 грудня сталася в одному із торгівельних центрів Вінниці. Унаслідок інциденту постраждав 16-річний хлопець.

Слідчі Вінницького районного управління поліції розслідують кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або до чотирьох років ув’язнення.

Реклама

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників правопорушення та обставини злочину.

Дата публікації 16:14, 22.12.25 Кількість переглядів 4 У Вінниці група підлітків побила на хлопця з макіяжем

До слова, у Павлограді правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом катування 14-річної дівчинки групою підлітків. Інцидент набув розголосу після того, як фігуранти зняли побиття та приниження дитини на камеру і поширили відео в соцмережах.