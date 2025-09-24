- Дата публікації
У Вінниці Jaguar збив 10-річну дівчинку на переході: що з дитиною
За даними слідства, дитина вибігла на перехід на заборонений сигнал світлофора. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
У Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. Дівчинка вибігла на проїжджу частину на червоний сигнал світлофора для пішоходів, у результаті чого її збив автомобіль Jaguar.
Про це повідомили у Ситуаційному центрі, передає ЦВД.
«До місця події оперативно прибули поліцейські та медики. Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу. Ведеться слідство», — зазначили у Ситуаційному центрі.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, аварія трапилася на перехресті вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе.
Поліція Вінницької області уточнила, що за кермом іномарки перебував 29-річний житель міста.
