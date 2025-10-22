У Вінниці на території лікарні отруїли собак / © Getty Images

На території лікарні імені Пирогова у Вінниці отруїли собак.

Про це повідомила всеукраїнська організація із захисту тварин та довкілля «UAnimals».

У вересні організація отримала звернення від волонтерки Ольги Танаскової, яка доглядала за тваринами. Жінка повідомила про загибель чотирьох собак. За її словами, вдалося виявити лише два тіла. Ще двох собак, вдалося врятувати.

Пізніше волонтери повідомили, що був проведений розтин загиблих собак. Судово-ветеринарна експертиза встановила не тільки факт отруєння, але й виявила сліди жорстокого побиття чотирилапих.

У «UAnimals» повідомили, що подали заяву до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України («Жорстоке поводження з тваринами»).

«Ми закликаємо поліцію провести повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування, зібрати всі докази та встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення. Друзі, знаємо з досвіду, що у справах про отруєння тварин рідко вдається знайти й покарати винних… Жорстокості стане менше тільки коли закон та поліція захищатимуть тварин на ділі», — зазначили в організації

У «UAnimals» переконані, що жодна тварина не має бути безхатьком. Там наголосили, що через війну вуличних котів і собак побільшало, тому закликали громадян стерилізувати своїх домашніх улюбленців.

