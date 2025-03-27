У Вінниці працівниця ТЦК з підлеглим побили чоловіка: деталі інциденту (фото)

У Вінниці працівниця ТЦК з підлеглим побили чоловіка / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського ТЦК та СП та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Інцидент із побиттям чоловіка стався 12 вересня 2024 року, коли він сам прийшов до ТЦК. Річ у тім, що військовозобов’язаний отримав повістку, хоча мав чинне бронювання від мобілізації, бо працював на підприємстві критичної інфраструктури.

Реклама

У центрі комплектування чоловіка скерували до заступниці керівника. Посадовиця була незадоволена поведінкою військовозобов’язаного, почала примушувати підписати анкету та відмовитися від бронювання. Чоловік на це не погодився і після цього працівниця ТЦК вдарила його по голові, а потім узагалі почала душити.

У цей момент у кабінеті також перебував інший військовослужбовець, який на той час був підлеглим посадовиці. Цей працівник завдав постраждалому ще щонайменше трьох ударів кулаками по обличчю та голові. Після скоєного у чоловіка ще й відібрали телефон.

Постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів у ТЦК та звернувся до ДБР.

Посадовиці та її експідлеглому оголошені підозри у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб. Зараз вирішується питання щодо відсторонення підозрюваних від посад та обрання запобіжного заходу.

Покарання за такий злочин передбачає до 12 років ув’язнення.

Зараз триває досудове розслідуванн. Слідчі вивчають можливі інші випадки насильства з боку керівництва цього центру комплектування.

ДБР оголосило підозри працівниці ТЦК у Вінниці та її експідлеглому через побиття чоловіка / © Державне бюро розслідувань

ДБР оголосило підозри працівниці ТЦК у Вінниці та її експідлеглому через побиття чоловіка / © Державне бюро розслідувань

До слова, на Харківщині поліція розслідує інцидент із начальником районного ТЦК: місцева мешканка заявила, що військовослужбовець побив її, коли був п’яним.