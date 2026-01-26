У Вінниці правоохоронці під час допиту довели підозрюваного до клінічної смерті

Підозрбваних затримано / © Pexels

Реклама

У Вінниці працівники Державного бюро розслідувань викрили трьох правоохоронців, які під час допиту чоловіка, підозрюваного у дрібній крадіжці, застосували до нього катування, що призвело до клінічної смерті потерпілого.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, інцидент стався у вересні 2023 року. Троє співробітників одного з районних управлінь поліції Вінниці перевіряли інформацію щодо можливої причетності чоловіка до крадіжки сумки з документами та банківськими картками. У нічний час вони доправили його до службового кабінету, де почали так зване «вибивання зізнань».

Реклама

Під час допиту правоохоронці завдавали затриманому численних ударів кулаками та гумовим кийком, зокрема по животу. Внаслідок побиття чоловік дістав множинні ушкодження внутрішніх органів. Пізніше йому було видалено селезінку.

Під час хірургічного втручання у потерпілого сталася зупинка серця. Медикам вдалося відновити серцевий ритм лише через 10 хвилин реанімаційних заходів, що свідчить про стан клінічної смерті.

У ДБР зазначили, що після інциденту фігуранти намагалися приховати факт протиправних дій, використовуючи службове становище, а також чинили тиск на потерпілого.

Слідчі ДБР задокументували всі обставини злочину, допитали свідків та провели необхідні експертні дослідження, які підтвердили факт катування.

Реклама

Двом правоохоронцям уже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — катування, вчинене групою осіб представниками держави, а також умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило втрату органу.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, їх також відсторонено від посад.

Питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику побиття зараз вирішується. Він уже звільнився з органів поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Каневі працівники ТЦК побили та силоміць мобілізували пенсіонера.