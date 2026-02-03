У Вінниці прогриміла серія вибухів

РФ атакує Україну / © Associated Press

Сьогодні, 3 лютого, під час повітряної атаки по Україні у Вінниці прогриміли вибухи.

Повітряні сили заявили про рух російських БпЛА курсом на Ладижин, Теплик, Дашів, Тростянець.

Нагадаємо, 3 лютого РФ атакувала низку регіонів України дронами та ракетами. Про вибухи повідомляли в Києві, у Харкові та на Харківщині, у Сумах та Конотопі, у Дніпрі та на Запоріжжі. Постраждали освітні заклади, житлові будинки й об’єкти інфраструктури. Відомо про щонайменше 4 потерпілих людей у Харківській області та двох — у столиці.

