- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2387
- Час на прочитання
- 1 хв
У Вінниці прогриміла серія вибухів
Атака по Україні триває. У Вінниці чути звуки вибухів.
Сьогодні, 3 лютого, під час повітряної атаки по Україні у Вінниці прогриміли вибухи.
Повітряні сили заявили про рух російських БпЛА курсом на Ладижин, Теплик, Дашів, Тростянець.
Нагадаємо, 3 лютого РФ атакувала низку регіонів України дронами та ракетами. Про вибухи повідомляли в Києві, у Харкові та на Харківщині, у Сумах та Конотопі, у Дніпрі та на Запоріжжі. Постраждали освітні заклади, житлові будинки й об’єкти інфраструктури. Відомо про щонайменше 4 потерпілих людей у Харківській області та двох — у столиці.
Новина доповнюється