У Вінниці пролунали постріли біля торгового центру: що сталося (фото)

Постріл з пістолета. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Реклама

У неділю, 5 жовтня, у Вінниці біля торгового центру у провулку Павла Корнелюка пролунали постріли. Поліцейські затримали чоловіка із пістолетом.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Повідомлення про постріли надійшло до поліції близько 16:10.

Реклама

Поліцейські встановили особу стрільця і оперативно затримали його. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Як встановили правоохоронці, він вистрелив, ймовірно, із пневматичного пістолета в обличчя 21-річному чоловікові, з яким в нього виник конфлікт.

Поліцейські на місці стрілянини у Вінниці / © Національна поліція Вінницької області

Потерпілого оглядають медики.

Усі обставини правопорушення встановлюються. Пістолет вилучено на експертизу.

Реклама

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Львові під час комендантської години сталася стрілянина. Учасниками інциденту були місцеві хлопці віком від 18 до 23 років.