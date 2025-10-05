- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 423
- Час на прочитання
- 1 хв
У Вінниці пролунали постріли біля торгового центру: що сталося (фото)
Поліцейські встановили особу стрільця і оперативно затримали його.
У неділю, 5 жовтня, у Вінниці біля торгового центру у провулку Павла Корнелюка пролунали постріли. Поліцейські затримали чоловіка із пістолетом.
Про це повідомили у поліції Вінницької області.
Повідомлення про постріли надійшло до поліції близько 16:10.
Поліцейські встановили особу стрільця і оперативно затримали його. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.
Як встановили правоохоронці, він вистрелив, ймовірно, із пневматичного пістолета в обличчя 21-річному чоловікові, з яким в нього виник конфлікт.
Потерпілого оглядають медики.
Усі обставини правопорушення встановлюються. Пістолет вилучено на експертизу.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у Львові під час комендантської години сталася стрілянина. Учасниками інциденту були місцеві хлопці віком від 18 до 23 років.