ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1153
Час на прочитання
2 хв

У Вінниці пролунали вибухи: над містом піднявся стовп чорного диму

Міський голова підтвердив вибух у Вінниці. У місті триває повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Вінниці пролунала серія вибухів у вівторок, 24 березня. Вдень звуки вибухів чули у різних районах міста. Також місцеві публікують відео про стовп чорного диму над Вінницею.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Вибухи було чути під час повітряної тривоги, яка триває в області. За попередньою інформацією, у регіоні зафіксовано рух ворожих безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони. Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Сергій Моргунов.

«Залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Просимо не публікуйте фото чи відео з місця події. Будь-яка зайва інформація може бути використана ворогом», — зазначив міський голова.

Наразі інформація про прильоти відсутня. Проте у місцевих каналах поширюють відео зі стовпом диму з міста.

Вибухи у Вінниці 24 березня / © соцмережі

Станом на 17:12 у Вінниці декілька разів лунав сигнла повітряної тривоги. Також у місцевих пабліках повідомляють, що перекрили один з мостів до центра міста. Вінничан закликають зберігати спокій і залишайтися в безпеці до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Масована атака на Україну — останні новини

Нагадаємо, у Львові 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок у центрі.

В Івано-Франківську вдень 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона.

Під час російської атаки на Дніпро 24 березня уламок залетів у кабінет у будинку міського голови Бориса Філатова. Він показав наслідки влучання уламка, який пробив вікно та ролети в його кабінеті.

Дата публікації
Кількість переглядів
1153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie