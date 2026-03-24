У Вінниці пролунали вибухи: над містом піднявся стовп чорного диму
Міський голова підтвердив вибух у Вінниці. У місті триває повітряна тривога.
У Вінниці пролунала серія вибухів у вівторок, 24 березня. Вдень звуки вибухів чули у різних районах міста. Також місцеві публікують відео про стовп чорного диму над Вінницею.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Вибухи було чути під час повітряної тривоги, яка триває в області. За попередньою інформацією, у регіоні зафіксовано рух ворожих безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони. Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Сергій Моргунов.
«Залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Просимо не публікуйте фото чи відео з місця події. Будь-яка зайва інформація може бути використана ворогом», — зазначив міський голова.
Наразі інформація про прильоти відсутня. Проте у місцевих каналах поширюють відео зі стовпом диму з міста.
Станом на 17:12 у Вінниці декілька разів лунав сигнла повітряної тривоги. Також у місцевих пабліках повідомляють, що перекрили один з мостів до центра міста. Вінничан закликають зберігати спокій і залишайтися в безпеці до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Масована атака на Україну — останні новини
Нагадаємо, у Львові 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок у центрі.
В Івано-Франківську вдень 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона.
Під час російської атаки на Дніпро 24 березня уламок залетів у кабінет у будинку міського голови Бориса Філатова. Він показав наслідки влучання уламка, який пробив вікно та ролети в його кабінеті.