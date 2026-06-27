У Вінниці пролунав потужний вибух: поранені діти, перші подробиці

Швидка допомога / © Pexels

Реклама

У Вінниці, двоє хлопчиків травмувалися внаслідок вибуху невідомого предмета.

Про це пише ДСНС України.

Постраждалих доставили до лікарні. Правоохоронці розпочали розслідування.

Реклама

В ДСНС вкотре нагадали дорослим та дітям прості правила, що рятують життя: не підходьте до невідомих предметів, не торкайтеся їх та не здійснюйте будь-який механічний вплив, поверніться тим самим шляхом, яким прийшли, негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 112.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, у Чернівецькій області рятувальники завершили пошукову операцію на річці Дністер. 26 червня вони знайшли тіло 6-річного хлопчика (2018 року народження), який зник під час відпочинку на водоймі 24 червня. Тіло виявили за 4,7 кілометра від місця зникнення. Під час операції також знайшли тіла ще двох людей.

Також, на Одещині затримали 36-річну жінку, яку підозрюють у катуванні власної 5-річної дитини. За даними поліції, мати, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побила хлопчика руками та дерев’яним руків’ям від сокири. Дитину з тяжкими травмами (закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематоми) госпіталізовано. Жінці повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Новини партнерів