У Вінниці розглянули звернення випускниці через збій на НМТ: що вирішила комісія

НМТ / © Getty Images

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У Вінниці комісія регіонального центру оцінювання якості освіти підтримала звернення учасниці НМТ Ангеліни Діденко щодо можливості перескладання іспиту.

Як про це повідомила мама випускниці Вікторія Діденко, яка опублікувала звернення своєї доньки Ангеліни.

Що вирішила комісія — подробиці від Ангеліни Діденко

За словами дівчини, поруч з нею на іспиті перебувала інша учасниця тестування, яка підтвердила наявність технічних збоїв.

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«Нам вкотре повідомили, що за документами жодних технічних збоїв не було. Проте знайшлася людина, яка сиділа поруч зі мною під час НМТ і підтвердила на відео, що в неї також зависала система, скидалися відповіді та не працювала мишка. Вона надала згоду на використання цього запису як доказу. На жаль, заслухати його під час засідання мені не дозволили», — зазначила Ангеліна Діденко у дописі.

За словами дівчини, регламентна комісія підтримала її клопотання та передала заяву разом із матеріалами до Києва, де буде ухвалене остаточне рішення.

Скандал з НМТ у Вінниці — останні новини

Нагадаємо, у Вінниці випускниця Ангеліна Діденко заявила про серйозні технічні проблеми під час складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) та вимагає надати їй право пройти випробування повторно під час додаткової сесії.

Згодом Дмитро Лубінець назвав НМТ «перевіркою на нервовий зрив» через чотири іспити в один день і технічні збої, проте в Міносвіти відповіли, що формат не змінюватимуть заради високих стандартів освіти.

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До слова, раніше ми писали, що вчителька з 18-річним стажем здала Національний мультипредметний тест (НМТ) на 183 бали з 200.

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