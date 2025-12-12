У Вінниці скаржаться на "маніяка", який зрізає з жертв волосся: що відомо

© Національна поліція України

У вінницьких пабліках почали поширювати повідомлення про хлопця, який нібито переслідує дівчат та зрізає з них волосся.

Під одним з таких дописів з'явилося повідомлення, що начебто у Вінниці через це було заплановано протест містян, точніше — батьків постраждалих дівчат.

Інші дописувачі закликають вжити заходів щодо парубка та, можливо, направити його на примусове лікування, тому як є ознаки серійності.

У відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області в коментарі для ТСН.ua повідомили, що якраз зараз готується офіційне повідомлення щодо ситуації, яка склалась у місті. Поліція обіцяє опублікувати інформацію найближчим часом. Новина доповнюється.

