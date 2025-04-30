У Вінниці спостерігали світловий стовп: подробиці (фото)

Світловий стовп над Вінницею / © Укргідрометцентр

Реклама

Вчора вінничани стали свідками дивовижного явища — у вечірньому небі над містом засяяв світловий стовп.

Про це повідомив Вінницький обласний центр з гідрометеорології.

За словами синоптиків, це був світловий стовп — один із найпоширеніших видів гало. Він виникає, коли сонячне світло відбивається від крижаних кристалів у повітрі. Найчастіше такі кристали мають шестигранну форму і працюють як мінідзеркала, створюючи вражаючі оптичні ефекти.

Реклама

Цікаво, що світлові стовпи можуть з’являтися не лише від Сонця чи Місяця, а й від штучних джерел світла — наприклад, від вуличних ліхтарів у морозну погоду.

Світловий стовп над Вінницею / © Укргідрометцентр

Світловий стовп над Вінницею / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на останній день квітня.