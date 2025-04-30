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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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388
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1 хв

У Вінниці спостерігали світловий стовп: подробиці (фото)

У небі над Вінницею з’явився вражаючий світловий стовп — його зафіксували синоптики.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Світловий стовп

Світловий стовп над Вінницею / © Укргідрометцентр

Вчора вінничани стали свідками дивовижного явища — у вечірньому небі над містом засяяв світловий стовп.

Про це повідомив Вінницький обласний центр з гідрометеорології.

За словами синоптиків, це був світловий стовп — один із найпоширеніших видів гало. Він виникає, коли сонячне світло відбивається від крижаних кристалів у повітрі. Найчастіше такі кристали мають шестигранну форму і працюють як мінідзеркала, створюючи вражаючі оптичні ефекти.

Цікаво, що світлові стовпи можуть з’являтися не лише від Сонця чи Місяця, а й від штучних джерел світла — наприклад, від вуличних ліхтарів у морозну погоду.

Світловий стовп над Вінницею / © Укргідрометцентр

Світловий стовп над Вінницею / © Укргідрометцентр

Світловий стовп над Вінницею / © Укргідрометцентр

Світловий стовп над Вінницею / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на останній день квітня.

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