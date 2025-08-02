У Вінниці сталася сутичка між ТЦК та родичами мобілізованих: довелося втрутитися поліції (відео)

Поліція / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Вінниці біля будівлі, де утримують затриманих співробітниками ТЦК, зібрався натовп.

Про це інформує Вінниця.info.

Присутні вимагають звільнити людей.

Реклама

За попередньою інформацією, вранці на стадіон доставили чоловіків для проведення мобілізаційних заходів. Увечері там почали збиратися родичі та жінки мобілізованих, між ними й правоохоронцями виникли сутички — протестувальники зламали ворота.

© із соцмереж

© із соцмереж

Ситуація пізніше загострилася: є затримані

Активісти виконують державний гімн та кажуть, що стоятимуть поки не випустять чоловіків.

Поліція застерігає: за порушення комендантської години теж можливі затримання.

Реклама

Також як інформують у соціальних мережах, люди штурмують будівлю стадіону “Локомотив” для визволення чоловіків від ТЦК. На місце події приїхало понад 10 автомобілів поліції.

Нагадаємо, що чоловіки після 25 років більше не зобов’язані з’являтись у ТЦК для зміни статусу: нові правила від Міноборони.