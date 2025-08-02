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У Вінниці сталася сутичка між ТЦК та родичами мобілізованих: довелося втрутитися поліції (відео)
У Вінниці біля будівлі ТЦК спалахнув протест родичів мобілізованих, який переріс у сутички з поліцією.
У Вінниці біля будівлі, де утримують затриманих співробітниками ТЦК, зібрався натовп.
Про це інформує Вінниця.info.
Присутні вимагають звільнити людей.
За попередньою інформацією, вранці на стадіон доставили чоловіків для проведення мобілізаційних заходів. Увечері там почали збиратися родичі та жінки мобілізованих, між ними й правоохоронцями виникли сутички — протестувальники зламали ворота.
Ситуація пізніше загострилася: є затримані
Активісти виконують державний гімн та кажуть, що стоятимуть поки не випустять чоловіків.
Поліція застерігає: за порушення комендантської години теж можливі затримання.
Також як інформують у соціальних мережах, люди штурмують будівлю стадіону “Локомотив” для визволення чоловіків від ТЦК. На місце події приїхало понад 10 автомобілів поліції.
Нагадаємо, що чоловіки після 25 років більше не зобов’язані з’являтись у ТЦК для зміни статусу: нові правила від Міноборони.