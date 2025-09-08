У Вінниці трьом жінкам повідомили про підозру через штурм стадіону з мобілізованими: їм загрожує сувора кара

Учасницям акції протесту проти мобілізації у Вінниці повідомлено про підозру

У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти дій ТЦК біля місцевого стадіону «Локомотив», де утримували мобілізованих.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

У прокуратурі нагадали, що 1 серпня працівники ТЦК доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку як особи, які ухиляються від мобілізації на військову службу або які не мають тимчасового звільнення від мобілізації.

Серед чоловіків були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися «забрати додому». На свою підтримку жінки організували юрбу громадян. Одночасно вони вели трансляцію події наживо у різних соціальних мережах.

«Через такі дії підозрюваних військовослужбовці Вінницького ОМТЦК та СП не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки в умовах особливого періоду», — пояснили у прокуратурі.

Дії жінок кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України, тобто:

підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності ЗСУ,

поширення інформації про розташування військових ЗСУ, що дозволяє їх ідентифікувати.

Раніше підозри за ч. 1 ст. 114-1 та ст. 341 (перешкоджання діяльності ЗСУ і захоплення державних або громадських будівель) отримали п’ятеро осіб — учасників акції.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, 1 серпня у Вінниці виник конфлікт між цивільними родичами мобілізованих і військовими ТЦК та СП.

Місцеві ЗМІ і пабліки повідомляли, що люди штурмували будівлю стадіону для «визволення» чоловіків від ТЦК.

У поліції розповіли, що проти протестувальників «було застосовано поліцейські заходи», аби відтіснити їх за територію обʼєкта. Самих мобілізованих зрештою вивезли зі стадіону.

Своєю чергою Вінницький ТЦК запевняє, що діє виключно в межах законодавства і скаржиться на агресивно налаштованих цивільних.

Згодом у поліції розповіли, що п’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, які брали участь у протестах та у штурмі, було затримано.