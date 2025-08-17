На Вінниччині в секондхенді жінку вкусив клоп, який міг переносити небезпечну хворобу

Секондхенд / © iStock

У Вінницькій області жінку вкусив клоп під час примірки штанів у магазині секонд-хенду.

Про це повідомляє Вінницький обласний центрконтролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ) у Facebook.

До паразитологічної лабораторії Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб звернулася жінка з Вінницького району. Вона повідомила, що під час примірки штанів у місцевому секонд-хенді її вкусила велика комаха.

Перший огляд провів лікар-інфекціоніст, який через розмір і зовнішній вигляд комахи запідозрив, що це може бути триатомовий клоп — так званий «поцілунковий клоп», який переносить хворобу Шагаса. Це інфекційне захворювання здатне вражати серце, нервову систему та інші органи. На щастя, жінка зберегла комаху та передала її для лабораторного дослідження.

Фахівці-ентомологи лабораторії встановили, що комаха не є небезпечним триатомовим клопом, а належить до соснових насіннєвих клопів (Leptoglossus occidentalis). Ці клопи живляться соками хвойних дерев і не становлять серйозної загрози для людей, хоча їхні укуси можуть спричиняти біль, почервоніння та свербіж.

Соснові клопи можуть потрапляти до України разом із деревиною, новорічними ялинками або транспортом. У випадку з вінницьким секонд-хендом, комаха, ймовірно, ховалася у тканині під час транспортування одягу.

Експерти наголошують на різниці між комахами: триатомовий клоп є паразитом і небезпечний для людини, а сосновий клоп — рослиноїдний і не переносить серйозних інфекцій.

Фахівці дали низку порад покупцям: завжди прати та прасувати вживаний одяг, уважно оглядати речі перед приміркою, особливо кишені та шви, а у випадку укусу невідомої комахи — звертатися до лікаря та зберігати комаху для лабораторного дослідження.

«Купувати вживаний одяг корисно для економії та екології, проте безпека залишається пріоритетом. Дотримання простих правил допоможе уникнути неприємностей і зберегти здоров’я», — зазначають фахівці Вінницького ОЦКПХ.

