У Вінниці в школі прогримів вибух, постраждали діти: що відомо

Уламки імітаційно-тренувальної гранати / © Національна поліція Вінницької області

У Вінниці в одному з навчальних закладів здетонувала імітаційно-тренувальна граната, яку до школи приніс восьмикласник. Двоє учнів після інциденту звернулися по медичну допомогу через печіння очей.

Про це повідомило поліція Вінницької області.

За попередніми даними, подія сталася близько 8:30. Один із учнів 8 класу приніс до школи предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті. Згодом двоє однолітків узяли предмет до рук, після чого стався вибух.

Як зазначили правоохоронці, підлітки поскаржилися медикам на печіння в очах. За словами школяра, гранату привіз його родич-військовий.

«На місці події працює поліція. Встановлюють усі обставини», — йдеться в повідомленні.

