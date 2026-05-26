У Вінниці в школі прогримів вибух, постраждали діти: що відомо
За попередніми даними, імітаційно-тренувальну гранату до школи приніс учень 8 класу.
У Вінниці в одному з навчальних закладів здетонувала імітаційно-тренувальна граната, яку до школи приніс восьмикласник. Двоє учнів після інциденту звернулися по медичну допомогу через печіння очей.
Про це повідомило поліція Вінницької області.
За попередніми даними, подія сталася близько 8:30. Один із учнів 8 класу приніс до школи предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті. Згодом двоє однолітків узяли предмет до рук, після чого стався вибух.
Як зазначили правоохоронці, підлітки поскаржилися медикам на печіння в очах. За словами школяра, гранату привіз його родич-військовий.
«На місці події працює поліція. Встановлюють усі обставини», — йдеться в повідомленні.
