У Вінниці від удару "Шахеда" загинув відомий український науковець

Загинув професор Борис Авксентюк / © Українська правда

Реклама

У Вінниці внаслідок російського удару «Шахедом» 24 березня загинув доктор технічних наук, професор, відомий український науковець у сфері теплофізики Борис Авксентюк.

Про трагедію повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

За її словами, життя вченого обірвалося під час атаки ворожого «Шахеда».

Реклама

«Трагічно загинув доктор технічних наук, професор, видатний науковець і справжній інтелігент… Він був не лише висококваліфікованим фахівцем, але й людиною великої культури, мудрості та гідності», — написала вона.

Присвятив життя теплофізиці та освіті: що відомо про науковця Бориса Авксентюка

Борис Авксентюк багато років присвятив науковій та педагогічній діяльності. Він працював професором у Вінницькому торговельно-економічному інституті, входив до складу вченої ради та виховав численні покоління студентів.

Науковця знали як авторитетного дослідника у галузі теплофізики. Він є автором понад 160 наукових і навчально-методичних праць, що зробили вагомий внесок у розвиток досліджень процесів тепло- і масообміну.

Колеги згадують його як інтелігентну, принципову та глибоко освічену людину, яка вирізнялася високою культурою та професіоналізмом.

Реклама

Зазначимо, що церемонія прощання з Борисом Авксентюком відбудеться 27 березня у похоронному бюро «Реквієм», після чого його поховають на Центральному кладовищі Вінниці.

Обласна влада висловила щирі співчуття рідним, близьким, колегам і студентам загиблого.

Удар по Вінниці 24 березня

Раніше йшлося, що внаслідок влучання російського “Шахеда” у центрі Вінниці загинула людина. Це сталося посеред центрального парку Вінниці. Саме туди і влучив дрон.

Нагадаємо, днями армія РФ масовано обстрілювала Україну. За кілька днів Росія випустила понад 1,5 тисячі “Шахедів” по українських містах. Атаки тривають цілодобово і гинуть цивільні, руйнується критична інфраструктура та житлові будинки.

Реклама

24 березня Росія завдала масованого удару також по Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Житомиру.