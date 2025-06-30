У Вінниці військовому, який загинув на фронті, надійшла повістка: що каже ТЦК

Загиблий воїн Костянтин Панков / Фото: vn.20minut

Реклама

У Вінниці родина загиблого військовослужбовця Костянтина Панкова отримала повістку на його ім’я.

Вінницький обласний ТЦК пояснив, чому так сталося, та перепросив родину загиблого героя.

У ТЦК пояснили, що повістку надіслали внаслідок технічного збою в автоматизованій системі «Оберіг», яка генерує повістки на основі наявних баз даних. Унаслідок технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників, тому родина полеглого героя отримала повістку.

Реклама

«Ми глибоко шкодуємо через прикрий випадок, пов’язаний з надсиланням повістки на ім’я Костянтина Панкова… Ми розуміємо, що ця ситуація завдала болю родині та близьким Костянтина Геннадійовича, і щиро перепрошуємо за завдані моральні страждання… Ще раз висловлюємо щирі вибачення рідним і близьким Героя за цей неприпустимий випадок», — йдеться в повідомленні.

Вінницький ТЦК запевняє, що за цим фактом уже проводиться перевірка, щоб встановити причини збою та вжити необхідних заходів для унеможливлення таких випадків у майбутньому. У ТЦК також обіцяють, що зроблять усе можливе, щоб такі ситуації не повторювалися.

Костянтин Панков загинув 31 січня 2023 року в зоні бойових дій.

«Костя Панков, якого ми між собою часто називали „заслужений волонтер усіх фестивалів України“. Він разом з нами будував два AirGogolFest’и, обидва Ticket to the Sun та багато інших фестів по країні, — написали на сторінці мистецького об’єднання «ПІЧ».

Реклама

Зауважимо, що це — далеко не перший випадок, коли на ім’я загиблих героїв приходила повістка. Так, на початку цього місяця загиблому воїну з Рівного прийшла повістка через два роки після його похорону. ТСН поспілкувалася з вдовою цього бійця.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОВІСТКИ приходить ПОЛЕГЛИМ ВОЇНАМ! Родини загиблих обурені та Б’ЮТЬ на СПОЛОХ

Також у Києві ТЦК надіслав повістку військовому, який втратив на фронті обидві ноги.