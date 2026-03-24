У Вінниці ворожий дрон забрав життя людини просто посеред парку: деталі трагедії

Реклама

Внаслідок влучання російського дрона-камікадзе типу Shahed у центрі Вінниці сьогодні, 24 березня, загинула людина.

Деталі трагедії розповіла голова Вінницької ОВА Наталія Заболотна в ефірі телемарафону.

За її словами, людина, яку вбив російський «Шахед», перебувала в центральному парку Вінниці. Поруч з нею і сталося влучання дрона.

Реклама

«Тобто це цивільне місце. Це центральний парк міста Вінниця, і, на жаль, ворог влучив туди своїм БпЛА. Внаслідок цього померла людина», — сказала голова ОВА.

Крім того, внаслідок атаки по Вінниці загалом поранено 13 осіб (з них 2 — в тяжкому стані, 4 — у середньому).

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.

Зокрема, внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено пологовий будинок. У місті загинули військовий-нацгвардієць і його 15-річна донька, які поверталися з обласного перинатального центру.