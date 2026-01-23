У Вінниці викрили організацію, що силою "відбивала" ухилянтів від ТЦК: подробиці

У Вінниці СБУ викрила банду. / © Національна поліція України

Реклама

У Вінниці викрили злочинну групу, яка організувала схему уникнення мобілізації під виглядом громадської діяльності. Зловмисники за гроші обіцяли чоловікам фізичний «захист» від представників ТЦК та безперешкодний проїзд через блокпости.

Про це повідомила Національна поліція України.

«До складу групи входили двоє місцевих мешканців — учасники різних організацій ветерансько-волонтерського спрямування, які заснували ще одну громадську організацію, використавши в її назві військово-патріотичні терміни», — повідомили у поліції.

Реклама

У Вінниці СБУ викрила банду / © Національна поліція України

За інформацією поліцейських, для реалізації своїх планів фігуранти використовували навіть спеціалізований транспорт. Зокрема автомобілі швидкої допомоги та автівки для евакуації полеглих воїнів. До діяльності залучили ще трьох спільників, які допомагали розширювати організацію та залучати нових членів, обіцяючи їм «імунітет» від мобілізації.

У Вінниці СБУ викрила банду / © Національна поліція України

Як повідомили у поліції, за вступ до лав організації та надання «силового прикриття» зловмисники встановили ціну у 2000 доларів. Також вимагали від своїх клієнтів здійснювати додаткові щомісячні внески. У випадках, коли учасників їхньої структури зупиняли на блокпостах або виявляли у розшуку, на місце події прибувала група швидкого реагування. Фігуранти застосовували силу до поліцейських та військовослужбовців територіальних центрів комплектування, щоб фізично «відбити» затриманих та вивезти їх до безпечного місця.

У Вінниці СБУ викрила банду / © Національна поліція України

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для встановлення всіх епізодів протиправної діяльності. Викриття схеми дозволило припинити роботу псевдоволонтерської структури, яка дискредитувала патріотичні рухи та використовувала гуманітарний транспорт для допомоги особам в ухиленні від призову під час воєнного стану.

У Вінниці СБУ викрила банду / © Національна поліція України

У Вінниці СБУ викрила банду / © Національна поліція України

Нагадаємо, раніше ми писали, що за фактом скандального інциденту на КПП «Ужгород», де напередодні водій рейсового автобуса «Кошице-Свалява» покинув пасажирів на кордоні та втік до Словаччини, відкрито кримінальне провадження.