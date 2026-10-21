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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Вінниці знайшли зарізаними двох жінок: поліція підозрює військових

У Вінниці знайшли тіла двох жінок із ножовими пораненнями.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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У Вінниці вбили двох жінок у квартирі

У Вінниці вбили двох жінок у квартирі / © Національна поліція України

У Вінниці в квартирі знайшли вбитими двох жінок із ножовими пораненнями. Менше ніж за годину поліція розшукала та затримала двох чоловіків, яких підозрюють у цьому злочині.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

У поліції зазначили, що трагедія трапилася ввечері 20 жовтня в помешканні на вулиці Олексія Береста. Тіла 46-річної власниці квартири та її 47-річної знайомої знайшли з пораненнями в ділянці шиї та тулуба.

«За даними слідства, потерпілі відпочивали в компанії двох військовослужбовців 30 і 38 років, один з яких самовільно залишив військову частину, й разом вживали алкоголь. У ході раптово виниклого конфлікту жертвам завдали смертельних тілесних ушкоджень, а після скоєного зловмисники втекли», — повідомили в поліції.

Поліція встановила особи підозрюваних і затримала їх у різних районах міста. Зараз слідчі з’ясовують усі обставини злочину.

У Вінниці вбили двох жінок у квартирі / © Національна поліція України

У Вінниці вбили двох жінок у квартирі / © Національна поліція України

Чоловіків підозрюють в умисному вбивстві двох людей за попередньою змовою — якщо їхню вину доведуть у суді, їм загрожує аж до довічного ув’язнення. Справу розслідує поліція під керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

У Вінниці вбили двох жінок у квартирі / © Національна поліція України

У Вінниці вбили двох жінок у квартирі / © Національна поліція України

У Вінниці вбили двох жінок у квартирі / © Національна поліція України

У Вінниці вбили двох жінок у квартирі / © Національна поліція України

Нагадаємо, на Трухановому острові 47-річний чоловік металевою трубою смертельно травмував охоронця спортивної бази через відмову у проході на закриту територію.

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