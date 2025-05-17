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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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214
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У Вінниці знову розгорівся скандал з ТЦК, де військовий побив мобілізованого: подробиці інциденту

Справу розслідують, кадрові рішення — на підході.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

15 травня працівники Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ВОТЦК та СП) спільно з поліцейськими доставили жителя Вінниці, який перебував у розшуку, для проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє Вінницький обласний ТЦК та СП.

Громадянин, якого підозрюють у порушенні правил військового обліку, був доставлений до пункту попереднього збору з метою подальшого відправлення до навчального центру.

Саме там і стався інцидент за участю військовослужбовця ОМТЦК та СП, який застосував фізичну силу. Подію зафіксували на відео очевидці, а згодом опублікували в соціальних мережах.

За цим фактом призначено службове розслідування щодо можливого перевищення службових повноважень. Вінницький обласний ТЦК та СП повідомив, що повністю сприяє роботі правоохоронних органів. Також у відомстві пообіцяли вжити всіх необхідних кадрових рішень відповідно до чинного законодавства.

Водночас зазначається, що військовозобов’язаного оглянули медики: видимих ушкоджень або травм у нього не виявлено.

За попередньою інформацією, військовослужбовець, який фігурує в інциденті, раніше брав участь у бойових діях, де зазнав поранень і контузій.

Керівництво ТЦК підкреслило, що засуджує будь-які прояви насильства та перевищення повноважень, незалежно від обставин.

Нагадаємо, у Харкові стався конфлікт під час мобілізаційних заходів: під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив кулаком в живіт хлопця.

Також у соціальних мережах поширюється відео з коментарем чоловіка про нібито побиття його військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Жителька Світловодська Кіровоградської області також поскаржилася у соцмережах на силову мобілізацію — «полювання» на її батька, яке, за її словами, влаштували співробітники ТЦК та СП посеред вулиці міста.

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