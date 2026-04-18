Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

«Інтерсіті» зіткнувся з тепловозом у Вінницькій області: подробиці (фото, відео)

У результаті аварії на залізниці минулося без жертв. У салоні потяга було майже 600 осіб.

Потяг УЗ.

Потяг УЗ. / © alexander.kava/Facebook

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 18 квітня, у Вінницькій області зіткнулися «Інтерсіті+«, який прямував до Перемишля, та тепловоз. Інцидент стався на станції Браїлів.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом „Інтерсіті+“ сполученням Київ — Перемишль», — йдеться у повідомленні.

У потязі перебувало 576 пасажирів. Вони та залізничники не постраждали. Наразі їх розмістили на станції. За ними вже прямує підмінний поїзд. Наразі у компанії координують зусилля, аби максимально зберегти пересадки.

«Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда», — наголошують в «УЗ».

Випадок з аварією на залізниці будуть розслідувати.

Наслідки атаки — відео, фото

Аварія з «Інтерсіті+». / © Труха

Аварія з «Інтерсіті+». / © Труха

Аварія з «Інтерсіті+». / © Укрзалізниця

Аварія з «Інтерсіті+». / © Укрзалізниця

Як повідомлялося, на початку квітня на Харківщині вантажівка врізалася в пасажирський потяг. Аварія за участі поїзда сполученням «Харків — Полтава» сталася поблизу станції Коломак на переїзді.

