«Інтерсіті» зіткнувся з тепловозом у Вінницькій області: подробиці (фото, відео)
У результаті аварії на залізниці минулося без жертв. У салоні потяга було майже 600 осіб.
У суботу, 18 квітня, у Вінницькій області зіткнулися «Інтерсіті+«, який прямував до Перемишля, та тепловоз. Інцидент стався на станції Браїлів.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
«У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом „Інтерсіті+“ сполученням Київ — Перемишль», — йдеться у повідомленні.
У потязі перебувало 576 пасажирів. Вони та залізничники не постраждали. Наразі їх розмістили на станції. За ними вже прямує підмінний поїзд. Наразі у компанії координують зусилля, аби максимально зберегти пересадки.
«Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда», — наголошують в «УЗ».
Випадок з аварією на залізниці будуть розслідувати.
Як повідомлялося, на початку квітня на Харківщині вантажівка врізалася в пасажирський потяг. Аварія за участі поїзда сполученням «Харків — Полтава» сталася поблизу станції Коломак на переїзді.