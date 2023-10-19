У виправній колонії на Хмельниччині похрестили засуджених у дитячому басейні (фото)

Обряд відбувся “з метою удосконалення методів та інструментів виправлення і ресоціалізації засуджених”.

На Хмельниччині 18 жов­тня відбулося хрещення засуджених, які виявили до цього бажання.

Про це повідомили на сторінці Райківецької виправної колонії у Facebook, показавши світлини обряду.

В установі зазначили, що 18 жовтня пастор церкви “Зоря Життя” Ростислав Кудін разом з дияконами провели обряд водного хрещення п’яти засуджених.

Обряд хрещення у виправній колонії на Хмельниччині / Facebook

“В рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року, з метою удосконалення методів та інструментів виправлення і ресоціалізації засуджених в державній установі “Райківецька виправна колонія (№ 78)” проведено обряд хрещення бажаючих засуджених”, — йдеться у повідомленні.

Обряд хрещення у виправній колонії на Хмельниччині / Facebook

“Взаємодія установи з релігійними організаціями надає можливість засудженим в умовах ізоляції від суспільства звернутись до Бога, сприяє їх перевихованню та духовному зростанню”, — зауважили в установі.

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