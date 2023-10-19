У виправній колонії на Хмельниччині похрестили засуджених у дитячому басейні (фото)

Обряд відбувся “з метою удосконалення методів та інструментів виправлення і ресоціалізації засуджених”.
На Хмельниччині 18 жовтня відбулося хрещення засуджених, які виявили до цього бажання.
Про це повідомили на сторінці Райківецької виправної колонії у Facebook, показавши світлини обряду.
В установі зазначили, що 18 жовтня пастор церкви “Зоря Життя” Ростислав Кудін разом з дияконами провели обряд водного хрещення п’яти засуджених.
“В рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року, з метою удосконалення методів та інструментів виправлення і ресоціалізації засуджених в державній установі “Райківецька виправна колонія (№ 78)” проведено обряд хрещення бажаючих засуджених”, — йдеться у повідомленні.
“Взаємодія установи з релігійними організаціями надає можливість засудженим в умовах ізоляції від суспільства звернутись до Бога, сприяє їх перевихованню та духовному зростанню”, — зауважили в установі.
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