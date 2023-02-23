У виправній колонії на Тернопільщині військовий ЗСУ одружився із засудженою (фото)

Військовослужбовець взяв відпустку і приїхав до коханої до колонії, щоб одружитися.

У Збаразькій виправній колонії на Тернопільщині військовослужбовець ЗСУ одружився із засудженою.

Про це повідомляється в соцмережі на сторінці виправної колонії.

Обранець засудженої, який перебуває на службі в ЗСУ, взяв відпустку і приїхав до коханої, щоб одружитися. Церемонія укладання шлюбу відбулася просто в колонії.

"Молодята дуже довго чекали цього дня і дуже хвилювалися, на заваді їхньому щастю не стали ні війна, ні, відстань, ні перебування в місцях несвободи", – йдеться в повідомленні.

У пенітенціарній установі зауважують, що створення нової сім′ї в умовах позбавлення волі має позитивний вплив на поведінку засуджених, які стають відповідальнішими, дисциплінованішими, докладають ще більше зусиль, щоб швидше повернутися додому за хорошу поведінку.

Раніше повідомлялося, що 20-річна жителька Закарпаття чекає на первістка від 60-річного переселенця із Маріуполя.

Нагадаємо, що вагітну доправили до лікарні Дніпра саме тоді, коли з передової туди потрапив її чоловік.

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