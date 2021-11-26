У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання в справі скандального судді Чауса

Центр протидії корупції повідомив, що Чаус прийшов на засідання суду у бронежилеті.

Суд над суддею. У ці хвилини у Вищому антикорупційному суді розпочалося підготовче засідання в справі Миколи Чауса.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що колишнього суддю Дніпровського райсуду столиці обвинувачують у хабарництві. У 2016 році його викрили на хабарі в 150 тисяч доларів. Гроші він заховав у трилітрову банку й закопав на городі. Коли їх знайшли - він одразу ж зник. Чауса оголосили в міжнародний розшук.

Згодом з'ясувалося - він виїхав до Молдови. Просив там політичного притулку, але отримав відмову. Навесні цьогоріч його буцімто викрали і вивезли з Молдови в Україну. А вже влітку він сам з'явився в сільраді на Вінниччині. Після цього - скандального суддю і затримали.