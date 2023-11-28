У високогір’ї Карпат можливе сходження лавин: в ДСНС попередили про небезпеку

У високогір’ї Карпат можливе сходження лавин. Також, за прогнозом погоди, на Закарпатті очікують опади.

Про це попередили в ДСНС.

За даними синоптиків, 28-29 листопада у зв’язку з хуртовинами та снігопадами на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека третього рiвня.

Тим часом на Україну суне новий циклон. Погода знову зміниться. За прогнозом "Укргідрометцентру" та синоптикині Наталії Птухи, надвечір 28 листопада через західні області, Чернівецьку, Вінницьку зайдуть вітер та сильні опади. Тому сьогодні, 28 листопада, у західних областях і на Закарпатті очікуються опади.

Наступними циклон відчують Житомирська і Київська області. Але опади будуть різної фази, оскільки в циклонах завжди є холодна і тепла повітряна маса.

Нагадаємо, торік у Карпатах зі схилу однієї із найвищих вершин хребта Чорногора гори Піп Іван Чорногірський (2020,5 м) зійшла лавина. Туристів просили тожі також не виходити у високогір’я. Гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував фото, на яких видно “ніс” лавини та небезпечні “карнизи”, які утворилися після її сходження.

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