У Високопіллі показали масштаби руйнування селища від рук російських окупантів (фото)

Депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко опублікував фото зі звільненого селища Високопілля. На знімках видно масштабні руйнування населеного пункту від рук російських окупантів.

Селище було в окупації від середини березня. Там залишалися місцеві жителі, які бачили, як росіяни знищували їх маленьку батьківщину.

Про це Ігор Йосипенко розповів у своєму Фейсбуці.

"Спалені і зруйновані приватні садиби, вщент розбитий центр населеного пункту. А це праця багатьох людей і навіть не одного покоління, вкрадені роки праці й життя. По всьому селищу стоять понівечені автівки мирних людей, насильно відібрані, помаркові буквою Z - дорогі й не дуже, але вкрадені й розтрощені, а дехто на них збирав роками", - розповів депутат Херсонської облради.

За його словами, російські військові забирали у людей паспорти. По селищу ходити забороняли, це дозволяли робити лише з білою ганчіркою. Російські мародери відбирали у місцевих навіть їжу. З людей знущалися та вбивали їх.

"У селищі і зараз неспокійно, російські загарбники продовжують його обстрілювати, горять хати просто на очах. Там небезпечно перебувати. Ми надали гуманітарну допомогу жителям Високопілля, бо розуміємо, що не так швидко відновиться вся інфраструктура. Передали і в село Нововознесенське, допомогу жителям цього звільненого населеного пункту", - розповів Йосипенко.

Крім того, гуманітарну допомогу отримали люди і в селі Іванівка, де залишається дещо більше 20 найстійкіших жителів. Вони готують їжу на дровах, а воду набирають з колодязів.

"Високопілялля звільнене. Вірю, що за цим населеним пуктом почнуться впевнені і переможні кроки ЗСУ подальшого визволення півдня України і не тільки! Херсонщину буде звільнено!" - наголосив Йосипенко.

Зазначимо, інформацію про звільнення Високопілля підтвердив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. За його словами, Високопілля є "взірцем незламності".

Нагадаємо, Збройні сили України 29 серпня почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції в Києві поки що воліють мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила всі атаки.

На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.

Читайте також: