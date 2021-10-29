У Вітовському районі, де знаходиться НГЗ, зафіксовано один із найнижчих показників онкозахворювань у регіоні

У Вітовському районі, де знаходиться НГЗ, зафіксовано один із найнижчих показників онкозахворювань у регіоні

Торік рівень захворюваності на онкологію становив 247,1 осіб на 100 тисяч населення.

У 2020 році у Вітовському районі, де знаходиться Миколаївський глиноземний завод (НГЗ), зафіксовано один із найнижчих показників онкозахворюваності у регіоні.

Такий висновок можна зробити із офіційної відповіді Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.

Виходячи зі статистики, у 2020 році у Вітовському районі рівень захворюваності на онкологію становив 247,1 осіб на 100 тисяч населення. Середній показник в області виявився набагато вищим – 314 осіб на сто тисяч.

Минулого року у Вітовському районі зафіксовано один із найнижчих показників онкозахворюваності в області – він знизився на 43,4 %, а за звітний період 2015-2019 – на 0,4 %.

Найвищий показник зафіксовано у місті Миколаєві – 373. Мінус 12,6%. за останній рік. А зростання нових випадків ракових захворювань за спостерігається у Братському (+8,7%) та Арбузінському районах (+2,5%).

Раніше громадська організація "Стоп шлам" із посиланням на ОДА повідомила про зростання онкозахворюваності у Вітовському районі Миколаївської області. Негативну статистику пов'язали з роботою НГЗ, який тут знаходиться.

На самому ж Миколаївському глиноземному заводі навели цифри статистики Галицинівської ОТГ, що входить до Вітовського району, де безпосередньо розташований завод і живе більшість його працівників. На НГЗ вкотре звинуватили активістів у маніпуляціях, а офіційні цифри Управління охорони здоров'я підтвердили, що зростання захворюваності немає.

Щодо ГО "Стоп шлам" поліція проводить розслідування у справі про шахрайство при спробі стягнення із заводу 9,2 млрд грн. моральної компенсації

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