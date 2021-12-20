У вівторок в Україні вдарять морози: прогноз погоди на 21 грудня

У вівторок в Україні вдарять морози: прогноз погоди на 21 грудня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У вівторок, 21 грудня, в Україні суттєво похолоднішає, особливо вночі, коли температура повітря опускатиметься до 7-12°, а місцями 16° морозу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні очікується часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 5-10° морозу, у південній частині вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу.

У Києві 21 грудня також прогнозують невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура протягом доби 7-9° морозу.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, у вівторок в Україні температура повітря знизиться до 3-9° морозу, а в Сумській та Чернігівській областях до 9-12° морозу, і це вдень. Вищими будуть градуси у південній частині, проте в середині тижня арктичне повітря добереться й туди.

Поступово, на тижні, морози міцнішатимуть і вночі досягатимуть мінус 9-16°, місцями - 18°, вдень мінус 5-12°, додала синоптикиня.

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Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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