У війну з хворим немовлям: як військова змусила себе евакуюватися та жити заради дитини

Ніна з села Літки Броварського району на Київщині. 5 років поспіль, з 2014 по 2019 рік, вона брала участь в бойових діях, захищаючи нашу країну.

А в лютому 2022 року вже була в ролі мами, яка не могла не рятувати свою маленьку донечку.

“Мені здавалося, що якщо я поїду з дому - це як здамся ворогу. Але ми з 17 людьми ховалися в підвалі, їжі та ліків ставало все менше, тож в один день я зрозуміла: якщо хочу вберегти дитину - маю їхати”, - розповідає Ніна.

Рішення про евакуацію прийняли тоді, коли російські війська були вже поряд - під Броварами, і довелось рятувати маленьку Яринку, яка захворіла.

“Мені пощастило, що я годувала грудьми і завжди могла погодувати дитину та заспокоїти її. Під час хвороби єдине, що погоджувалась їсти Яринка, було грудне молоко. Грудне вигодовування також стало порятунком у виснажливій дорозі потягом до Львова”, – розповідає Ніна.

Важка історія, від якої у вас навернуться сльози - у відео:

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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