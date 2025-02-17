У військкоматах Хмельницької області запровадили посилені заходи безпеки: що сталося

В усіх Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Хмельницької області запровадили посилені заходи безпеки. До цього вирішили вдатися після підриву будівлі на території військового об’єкту у Кам'янці-Подільському 5 лютого.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Хмельницький обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що після інциденту у Кам'янці-Подільському на територіях усіх військкоматів області посилили пропускний режим: перевіряють документи усіх відвідувачів, оглядають особисті речі (пакунки, портфелі, рюкзаки тощо).

Окрім того, посилили огляд транспортних засобів: перевіряють всі автомобілі, що в’їжджають на території ТЦК та СП на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 5 лютого стався вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині. Теракт забрав життя однієї людини, ще троє потрапили до лікарні.

17 лютого стало відомо, що СБУ затримала агентів Росії, які підірвали кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському. Фігурантами виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу.

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