У військкоматі Кривого Рогу помер військовозобов'язаний: що відомо про трагедію

У Кривому Розі Дніпропетровської області помер військовозобов'язаний. Інцидент стався у 5 травня на території Саксаганського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що у військовозобов'язаного різно погіршився стан здоров'я. Окрім того, це супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.

"Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", - йдеться у повідомленні.

За фактом смерті тривають слідчі дії правоохоронних органів.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті помер мобілізований. Нещасний випадок стався, коли призовника везли до навчального центру.

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