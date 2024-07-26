У військкоматі Одещини чоловік відрубав собі палець пожежною сокирою - ЗМІ

Чоловіка госпіталізували.
У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Білгород-Дністровського району чоловік відрубав собі палець руки.
Про це пише видання "Думська".
Повідомляється, що військовозобов'язаний скористався пожежною сокирою, щоб не проходити медичну комісію.
"Постраждалого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
У виданні додали, що звернулися до ТЦК за коментарем та чекають на відповідт.
Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чи надсилатимуть українцям електронні повістки.
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