У військкоматі Одещини чоловік відрубав собі палець пожежною сокирою - ЗМІ

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Білгород-Дністровського району чоловік відрубав собі палець руки.

Про це пише видання "Думська".

Повідомляється, що військовозобов'язаний скористався пожежною сокирою, щоб не проходити медичну комісію.

"Постраждалого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

У виданні додали, що звернулися до ТЦК за коментарем та чекають на відповідт.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чи надсилатимуть українцям електронні повістки.

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