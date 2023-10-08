У військкоматі Тернополя знову скандал: у ТЦК побили чоловіка – журналіст (відео)

У Мережі показали відео побиття чоловіка у ТЦК Тернополя.
У Тернополі співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) побили чоловіка.
Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк і опублікував відео.
"Ніколи такого к**ва не було. І от тобі знову. ТЦК. Тернопіль", - написав Андріюк.
На кадрах видно, як двоє військових завдають кілька ударів чоловікові, який лежить на ліжку.
У Тернопільському ТЦК відреагували на ситуацію та прокоментували інцидент.
"Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Завдання удару військовослужбовцю, як на одному з відео?", - йдеться у повідомленні.
Там також додали, що для з'ясування всіх обставин керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів.
Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко підтвердила відкриття кримінального провадження.
"За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", - заявила вона.
Нагадаємо, 7 жовтня у Мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, працівники Тернопільського ТЦК силоміць заштовхують чоловіків до буса.
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