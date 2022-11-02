"У військових шахах ми повинні бути на крок попереду": Єрмак про вправність ЗСУ у знищенні іранських дронів

Україна знайшла дешевший рецепт для знищення іранських ударних дворів, які використовує РФ.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Війна - шахова партія. 12 з 13 іранських дронів-камікадзе наші воїни збили за ніч. Росія робила ставку на раптовість застосування і дороговизну знищення для нас цих "бляшанок" засобами ППО. Але дуже швидко були знайдені рецепти, основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя. Зараз ми активно ведемо діалог щодо постачання сучасних ЗРК, над цим працюємо щодня. Ми отримаємо їх, бо дехто сподівається завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни. У військових шахах ми повинні бути на крок попереду", - написав Єрмак.

Він додав, що ВПК РФ не здатен створювати двигуни для своєї техніки, тому в Росії шукають чипи у пральних машинках.

"Військова машина росії стає залежною від підсанкційного Ірану та залишків радянських танків, які їм допомагає ремонтувати один сусід. Поки ми робимо можливе і неможливе для пришвидшення поставок нам сучасних озброєнь, Президент пропонує створити "енергетичний Рамштайн". Ми збережемо енергетику попри мрії ворога знищити нас", - резюмував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався зі відомим голлівудським актором Беном Аффлеком. Він подякував зірці за підтримку та запросив до України.

Раніше Андрій Єрмак відреагував на масовану ракетну атаку РФ по містах України зранку 31 жовтня. Так він заявив, що Росія витрачає бюджети цілих окремих регіонів в Росії, щоб завдати руйнувань інфраструктурі України.

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