У військовій частині Нацгвардії у Дніпрі, строковик якої розстріляв людей, проводять обшуки

ДБР перевіряє документи з організації роботи частини та роботи психологів.

У Дніпрі Державне бюро розслідувань проводить обшуки у військовій частині, строковик якої влаштував стрілянину на заводі "Південмаш".

Про це повідомляє ДБР.

"З метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину, слідчі ДБР проводять невідкладний обшук у військовій частині Національної гвардії України, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на "Південмаші" Артемій Рябчук", - зазначили в ДБР.

Співробітники бюро вивчають документацію про роботу з особовим складом, роботу психологів частини та організацію роботи.

Нагадаємо, що у Дніпрі під час стрілянини на заводі "Південмаш" від куль 20-річного строковика загинула 35-річна працівниця заводу Віра Лебединець. У жінки залишилася 11-річна донька.

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