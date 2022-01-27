У військовій частині в Дніпрі, де солдат розстріляв товаришів по службі, раніше траплялися самогубства

У військовій частині в Дніпрі, де солдат розстріляв товаришів по службі, раніше траплялися самогубства

Йдеться про два самогубства.

У військовій частині Національної гвардії у Дніпрі, в якій солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв своїх побратимів по службі, раніше трапилося 2 самогубства. Вони сталися протягом двох років: перше - 2018 року, друге - 2019 року.

Про це повідомив командувач Нацгвардії Микола Балан на брифінгу у Дніпрі.

Балан повідомив, за попередньою інформацією, мовиться про 2 військових. Командувач Нацгвардії уточнив, що вони "зробили це ледь не на камеру". Після цього він доручив керівництву підготувати аналіз по військовій частині, в якій трапилися самогубства. Більше деталей він не повідомив.

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. Стрільця затримали на виїзді з міста. У результаті 5 осіб загинули, ще 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "Артемій Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".

У зв’язку з трагедією на заводі "Південмаш", де 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців, командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.

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