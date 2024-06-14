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У Військово-Морських Силах розповіли, скільки "Калібрів" перебуває на ворожих суднах поблизу України

У Військово-Морських Силах розповіли, скільки "Калібрів" перебуває на ворожих суднах поблизу України

В інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснюють ворожі кораблі / Фото: Getty Images

Також ворожі кораблі здійснюють прохід Керченською протокою.

Станом на 06:00 ранку 14 червня 2024 року Військово-Морські Сили повідомили, що: 

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
  • в Азовському морі 9 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
  • в Середземному морі 3 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 11 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 3 судна, з них 3 рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомляв, що в РФ не залишилося носіїв "Калібрів" в КримуОстаннім був "Циклон", який уразили Сили оборони України.

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